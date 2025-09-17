Воюющая страна жестко ответила на обвинения ООН в геноциде на оккупированной территории

Продолжающаяся уже 23 месяца война началась в октябре 2023 года, когда ХАМАС предпринял смертоносную атаку на территорию Израиля, в ходе которой боевики убили 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватили 251 заложника, напоминает The Guardian. К настоящему времени в результате последовавшего израильского наступления погибло около 65 000 палестинцев, в основном мирных жителей, и более 160 000 получили ранения. В прошлом месяце авторитетная глобальная группа мониторинга голода объявила о массовом голоде в некоторых районах Газы.