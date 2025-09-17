Раздухарившиеся либералы взяли за жабры дерзкого директора ФБР

Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель отрицает политизацию ФБР в ходе жаркого допроса сенаторами-демократами. Назначенец Трампа настаивает на том, что он остается на своем посту, несмотря на сообщения о сомнениях Белого дома в его лидерстве.
Дерзкий Кэш Патель во вторник опроверг обвинения сенаторов-демократов в том, что увольнения ведущих агентов ФБР были политически мотивированы, и настаивал на том, что он остается на посту директора бюро, несмотря на сообщения о том, что Белый дом все больше обеспокоен его руководством, пишет The Guardian.
«Я никуда не собираюсь уходить. Если вы хотите критиковать мою 16-летнюю службу, пожалуйста, делайте это. Перехожу к вам», — сказал Патель в заключение своего вступительного заявления в юридическом комитете Сената, где он выступил впервые с тех пор, как в феврале был утвержден на пост главы бюро.
Несколько демократов в комитете приняли приглашение, вступив в ожесточенную перепалку и, по крайней мере, в одну перепалку с директором в течение четырех с половиной часов слушаний.
«То, что я делаю, — это защищаю эту страну, провожу исторические реформы и борюсь с превращением разведки в оружие такими, как вы», — сказал Патель либералу Адаму Шиффу из Калифорнии в ходе жаркой перепалки, которая перешла в обзывательства.
Либерал Шифф, давний противник Дональда Трампа, настаивал на том, чтобы директор объяснил, почему сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл была переведена в федеральную тюрьму строгого режима после разговора с высокопоставленным чиновником Министерства юстиции в июле, что побудило Пателя настаивать на том, что он не причастен к этому решению. А потом он назвал Шиффа «лжецом», припечатав сенатора-демократа дополнительно сообщением о том, что это к тому же «самый крупный мошенник, заседавший в Сенате Соединенных Штатов» и «в лучшем случае политический шут».
Требования к администрации Трампа обеспечить большую прозрачность в расследовании дела Эпштейна, который умер в ожидании суда по обвинению в торговле людьми в 2019 году, имели большое значение на слушаниях, но Патель почти не возражал, настаивая на том, что постановление суда не позволило ему обнародовать дополнительные документы, связанные с этим делом.
Другие демократы сосредоточились на сообщениях, в том числе от Fox News в минувшие выходные, о том, что главные помощники Трампа теряют веру в Пателя.
«Я не думаю, что вы подходите для того, чтобы возглавлять бюро, но вот в чем дело, мистер Патель, я думаю, что вы недолго пробудете здесь. Я думаю, что это может быть ваше последнее слушание по надзору», — сказал демократ от Нью-Джерси Кори Букер.
«Этот поток ложной информации не объединяет нашу страну», — парировал Патель. Они с сенатором начали перебивать друг друга, и в какой-то момент Патель сказал: «Вы ставите нас в неловкое положение».
Демократы предприняли решительные, но в конечном счете неэффективные усилия, чтобы помешать утверждению Пателя республиканским большинством, возмущенным его поддержкой тех, кого обвиняют в организации восстания 6 января, а также составлением им «списка врагов» вашингтонских политиков и бюрократов в книге 2022 года, напоминает The Guardian.
Их опасения только возросли за месяцы, прошедшие с тех пор, как он возглавил бюро. На прошлой неделе трое бывших высокопоставленных сотрудников ФБР, включая того, кто занимал пост исполняющего обязанности директора, подали в суд на Пателя за незаконное увольнение. Они утверждали, что бюро стало политизированным, и Патель в какой-то момент заявил, что ему было приказано уволить агентов, которые расследовали дела Трампа, говорится в иске.
Директор спецслужбы отказался комментировать обвинения бывших агентов, заявив, что они были предметом судебного разбирательства, но настаивал на том, что людей увольняли из ФБР только в том случае, если это было оправдано.
«Вообще говоря, увольнение сотрудника из ФБР возможно только в том случае, если он нарушил свою служебную присягу, нарушил закон или не смог соответствовать стандартам, которые нам нужны в ФБР», — сказал Патель.
На прошлой неделе руководство Пателя подверглось еще большему сомнению в связи с розыском подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. В какой-то момент директор ФБР объявил, что подозреваемый взят под стражу, прежде чем отказаться от своих утверждений. Газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что Патель использовал ненормативную лексику во время телефонной конференции, где критиковал подчиненных за то, что они быстро не проинформировали его о ходе расследования.
На допросе у сенатора-демократа Питера Уэлча Патель отказался признать, что преждевременное объявление об аресте было ошибкой, вместо этого назвав это частью процесса расследования.
«В своем стремлении работать с общественностью, чтобы помочь идентифицировать субъектов и подозреваемых, я опубликовал эту информацию, а затем, когда мы взяли у него интервью, я опубликовал результаты. И не мог бы я быть более осторожным в формулировках и указать тему вместо подлежащего? Конечно, это было сгоряча, но я делал все, что мог», — сказал Патель. Позже он добавил: «Я не считаю это ошибкой».
Затем директор ФБР отклонил требования сенатора от Гавайев Мэзи Хироно предоставить точную информацию о том, сколько агентов уволилось с момента вступления Трампа в должность, заявив, что он не сразу узнал эти цифры. Демократ продолжал задавать вопросы, побудив Пателя сказать: «Когда вы говорите об увольнениях, вы ищете сенсацию для СМИ и ролик для сбора средств, а я не собираюсь вам этого давать».
В среду Патель должен выступить с показаниями в юридическом комитете Палаты представителей. Ведущий демократ Палаты представителей Джейми Раскин во вторник опубликовал докладную записку, в которой утверждает, что Трамп подорвал усилия по борьбе с торговлей людьми и сексуальными надругательствами с помощью целого ряда мер, которые он проводил с момента вступления в должность.