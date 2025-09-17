Раздухарившиеся либералы взяли за жабры дерзкого директора ФБР

«В своем стремлении работать с общественностью, чтобы помочь идентифицировать субъектов и подозреваемых, я опубликовал эту информацию, а затем, когда мы взяли у него интервью, я опубликовал результаты. И не мог бы я быть более осторожным в формулировках и указать тему вместо подлежащего? Конечно, это было сгоряча, но я делал все, что мог», — сказал Патель. Позже он добавил: «Я не считаю это ошибкой».