Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил Моди с юбилеем, отметив его впечатляющие достижения

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, высоко оценив его вклад в развитие Индии и укрепление стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели. Об этом говорится в поздравительной телеграмме.

Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с 75-летием.

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, высоко оценив его вклад в развитие Индии и укрепление стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели. Об этом говорится в поздравительной телеграмме.

«Под Вашим руководством Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях. Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил высокий авторитет Моди как на внутренней, так и на мировой арене, подчеркнув его заслуги в достижении успехов Индии в различных сферах. Президент РФ выразил желание продолжать конструктивный диалог и сотрудничество по двусторонним, региональным и международным вопросам. «Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями», — добавил он, пожелав Моди здоровья, счастья и новых успехов.

Накануне открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября Моди отметил, что неизменно приветствует возможность провести беседу с российским главой государства. Он также выразил поддержку Путину в украинском конфликте.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше