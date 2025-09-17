Путин поздравил Моди с юбилеем, отметив его впечатляющие достижения

Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с 75-летием.
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, высоко оценив его вклад в развитие Индии и укрепление стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели. Об этом говорится в поздравительной телеграмме.
«Под Вашим руководством Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях. Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил высокий авторитет Моди как на внутренней, так и на мировой арене, подчеркнув его заслуги в достижении успехов Индии в различных сферах. Президент РФ выразил желание продолжать конструктивный диалог и сотрудничество по двусторонним, региональным и международным вопросам. «Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями», — добавил он, пожелав Моди здоровья, счастья и новых успехов.
Накануне открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября Моди отметил, что неизменно приветствует возможность провести беседу с российским главой государства. Он также выразил поддержку Путину в украинском конфликте.