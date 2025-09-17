Как ИИ будет влиять на религию в Казахстане

Где и как его применять? Какова будет ответственность с религиозной точки зрения в случае неправильного использования? Какое негативное влияние это может оказать? Эти вопросы нужно рассматривать параллельно. У всего есть как хорошая, так и плохая сторона. Мы должны с религиозной точки зрения различать их. Люди могут начать обращаться к искусственному интеллекту за фетвами, задавать религиозные вопросы и следовать его ответам. Это может привести к множеству негативных последствий.