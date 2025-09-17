Как ИИ будет влиять на религию в Казахстане

ИИ и негативные последствия
Приехавший на съезд теолог Кеншилик Тышканулы считает, что в сфере религии искусственный интеллект следует использовать как вспомогательный инструмент. При этом использовать его стоит во благо человечества с точки зрения гуманизма, нравственности и духовности. Между тем, по мнению теолога, с помощью технологий можно многое сделать, но создать душевное состояние сложно. Поэтому, по его мнению, у использования искусственного интеллекта должны быть человеческие рамки и границы.
Где и как его применять? Какова будет ответственность с религиозной точки зрения в случае неправильного использования? Какое негативное влияние это может оказать? Эти вопросы нужно рассматривать параллельно. У всего есть как хорошая, так и плохая сторона. Мы должны с религиозной точки зрения различать их. Люди могут начать обращаться к искусственному интеллекту за фетвами, задавать религиозные вопросы и следовать его ответам. Это может привести к множеству негативных последствий.
ИИ не заменит религиозных служителей
Известный имам, теолог и религиовед Нурлан Байжигитов заявил, что в некоторых мечетях мира искусственный интеллект уже давно применяется. С его помощью можно отслеживать, кто входит в мечеть, и получать полную информацию.
Искусственный интеллект — это требование современности. Я знаю, что в мечети аль-Харам в Саудовской Аравии с помощью ИИ отслеживают посетителей. Это уже давно используемая практика. Точно так же можно получать религиозную информацию.
Однако ИИ не способен заменить религиозных служителей. Имам считает, что в особо деликатных вопросах религии главная роль должна оставаться за духовными наставниками.
Но мы не можем воспринимать искусственный интеллект как учителя. Потому что существуют разные мнения и вопросы. Некоторые тонкие моменты ИИ не может раскрыть. Для этого нужен религиозный служитель.
По словам известного теолога, через религиозных служителей можно даже остановить мировые конфликты. Ведь религия, по его мнению, всегда способствовала объединению людей, сплочению народа и укреплению единства. Поэтому этот подход должен быть использован. Так как у религиозных служителей есть авторитет и статус, чтобы останавливать даже мировые конфликты.