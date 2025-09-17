Ричмонд
Путин поздравил премьер-министра Индии Моди с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием премьер-министра Индии Нарендру Моди. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

— Своей деятельностью во главе правительства Вы снискали высокое уважение соотечественников и огромный авторитет на мировой арене, — высказался политик.

По его словам, Индия под руководством Моди смогла добиться «впечатляющих достижений» в различных сферах. Путин добавил, что премьер-министр вносит огромный вклад в укрепление партнерских отношений между странами, уточнили в пресс-службе.

16 сентября российский лидер также поздравил с юбилеем известного юмориста Евгения Петросяна, отметив его талант и мастерство импровизации. Глава государства пожелал артисту крепкого здоровья, вдохновения и долгих лет плодотворной творческой деятельности.

Кроме того, президент поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием. Он подчеркнул, что актер создал неповторимую галерею выдающихся ролей, ставших эталоном профессионального мастерства.

