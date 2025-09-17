Ричмонд
Владимир Путин поздравил премьера Индии Моди с 75-летием

Россия и Индия продолжат укреплять сотрудничество на глобальной арене.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, отметив важность стратегического партнерства двух стран. Об этом следует из послания российского лидера, опубликованного на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Москва и Нью-Дели сохраняют тесные и доверительные отношения, основанные на многолетней дружбе и взаимном уважении.

«И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин поздравил руководство Индии с Днём независимости. В телеграмме, президент России отметил значительные успехи индийского государства. KP.RU писал, что в обращении к лидеру Индии Дроупади Мурму и Нарендре Моди российский глава выделил достижения страны в области экономики, социальной сферы и науки.

