Владимир Путин поздравил премьера Индии Моди с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, отметив важность стратегического партнерства двух стран. Об этом следует из послания российского лидера, опубликованного на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что Москва и Нью-Дели сохраняют тесные и доверительные отношения, основанные на многолетней дружбе и взаимном уважении.
«И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин поздравил руководство Индии с Днём независимости. В телеграмме, президент России отметил значительные успехи индийского государства. KP.RU писал, что в обращении к лидеру Индии Дроупади Мурму и Нарендре Моди российский глава выделил достижения страны в области экономики, социальной сферы и науки.