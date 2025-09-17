Ричмонд
Раис Татарстана посетил турнир по битве мини-роботов в рамках Kazan Digital Week-2025

Открытый турнир Татарстана по битве мини-роботов стартовал в рамках международного форума Kazan Digital Week-2025. Один из первых боев посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

В турнире принимают участие команды по три человека в возрасте от 10 лет. Всего в соревнованиях участвуют 22 команды из Татарстана и 16 — из других регионов России.

Суть состязаний заключается в конструировании мини-роботов весом до 1,5 кг, которые впоследствии участвуют в боях с машинами других команд, где и выявляется лучшая конструкция.

