Раис Татарстана посетил турнир по битве мини-роботов в рамках Kazan Digital Week-2025

В турнире принимают участие команды по три человека в возрасте от 10 лет. Всего в соревнованиях участвуют 22 команды из Татарстана и 16 — из других регионов России.
Суть состязаний заключается в конструировании мини-роботов весом до 1,5 кг, которые впоследствии участвуют в боях с машинами других команд, где и выявляется лучшая конструкция.
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше