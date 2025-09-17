Не дать миру скатиться к хаосу и ядерному армагеддону призвал Токаев на съезде в Астане

Для нас это большая честь и гордость. Сегодня в мире обостряются различные ситуации, что приводит к росту числа конфликтов. Переменчивый период никому не дается легко. К сожалению, характер войн становится всё более серьёзным. Однако уроки прошлого должны побуждать нас к конструктивным и открытым переговорам. В этом смысле значение сегодняшнего съезда действительно уникально.