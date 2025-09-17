Не дать миру скатиться к хаосу и ядерному армагеддону призвал Токаев на съезде в Астане

Уроки прошлого нельзя забывать.
Токаев отметил беспокойство, которое у него вызывает риск ядерного конфликта.
Вероятность такого армагеддона оценивается экспертами как максимально высокое за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороны конфронтационные мышления, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение.
Президент уверен, что религиозные лидеры приложат все усилия, «чтобы прекратить скатывание мира в бездну хаоса, напоминая многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности».
В Астане начался VIII Съезд мировых и традиционных религий.
Обращаясь к делегатам, он отметил, что столица Казахстана собрала «самых авторитетных духовных лидеров мира».
Для нас это большая честь и гордость. Сегодня в мире обостряются различные ситуации, что приводит к росту числа конфликтов. Переменчивый период никому не дается легко. К сожалению, характер войн становится всё более серьёзным. Однако уроки прошлого должны побуждать нас к конструктивным и открытым переговорам. В этом смысле значение сегодняшнего съезда действительно уникально.
На защите мира и согласия
По словам президента, межконфессиональное согласие становится очень важным именно сегодня.
Как по Киплингу: запад есть запад, восток есть восток, и они никогда не сойдутся вместе. На поверхности, если следовать последним событиям в ряде крупнейших государств, такой вывод может показаться верным.
Но никогда нельзя сбрасывать со счетов и политические факторы, подчеркнул казахстанский лидер, а также концепцию и практику государственного строительства правящих властей.
Их политика далеко не всегда является рациональной, конструктивной в плане развития мирного дела и взаимодействия культур, религий, мировоззрений.
В Казахстане, подчеркнул он, попытки подорвать политику единства и ограничить свободное использование языков народа республики, будут пресекаться.
Считаю принципиально важным проводить политику межэтнической, межрелигиозной, межнациональной толерантности и взаимного уважения.
Он добавил, что «все попытки подорвать, очернить такую политику единства в многообразии, включая свободное применение на государственной службе и в общественных местах, языков постоянно проживающих в нашей стране народов, пресекаются и будут получать должную правовую оценку в соответствии с концепцией “Закон и Порядок”.
Заповеди для ИИ
Отдельно Токаев остановился на теме ИИ. Глава государства предложил создать межрелигиозную комиссию по этике искусственного интеллекта.
Предлагаю создать межрелигиозную комиссию по этике развития искусственного интеллекта, которая займется разработкой свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других правильных технологий. Речь идет о своеобразных заповедях для алгоритмов, которые подразумевают уважение к человеческому достоинству.
По словам президента, в современном мире возникают новые вызовы, среди которых защита свободы выбора и приватности частной жизни, обеспечение цифрового равенства и безопасности, использование искусственного интеллекта и другие.
Любая технология должна работать на благо людей. Для этого необходим постоянный диалог духовных лидеров, ученых и технократов-инженеров. В развитии искусственного интеллекта мы видим хорошую возможность для динамичного прогресса страны. Мы вместе с тем прекрасно осознаем особую важность соблюдения этических норм.
VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит в Астане