«Мир открыл глаза»: Кадыров назвал правильным обвинение ООН Израиля в геноциде

Обвинение Израиля в совершении геноцида в секторе Газа — единственное верное решение, которое ООН вынесла за долгие годы. С таким мнением во вторник, 16 сентября, выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Чеченский лидер отметил, что решение комиссии ООН его удивило. По его словам, организация учла лишь несколько фактов геноцида, проигнорировав, как он утверждает, «преступления сионистов за десятки лет».
Кадыров также выразил мнение, что Израиль является террористическим государством, в отношении него Западу следует ввести санкции.
— Но и этого достаточно, чтобы весь мир, наконец, открыл глаза на террористические преступления целой страны против мирного населения, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории заявила, что действия Израиля в секторе Газа могут рассматриваться как геноцид. Комиссия указала, что эти действия сопровождались созданием условий жизни, рассчитанных на физическое уничтожение палестинцев как группы.