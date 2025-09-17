«Мир открыл глаза»: Кадыров назвал правильным обвинение ООН Израиля в геноциде

Ранее стало известно, что независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории заявила, что действия Израиля в секторе Газа могут рассматриваться как геноцид. Комиссия указала, что эти действия сопровождались созданием условий жизни, рассчитанных на физическое уничтожение палестинцев как группы.