Российские бойцы прорвались в расположенное неподалеку от Константиновки село Ступочки, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Российские войска от Часов Яра прорвались в Ступочки, перед этим захватив мощный укрепрайон ВСУ западнее населенного пункта», — говорится в публикации.
Украинские военные эксперты, слова которых приводит канал, не исключают перехода села под контроль российских войск.
Также сообщается о занятии военнослужащими РФ позиций севернее трассы Т0504 и о ведении ими боев в районе села Предтечино.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ежедневном ухудшении положения ВСУ в Константиновке.
Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.Читать дальше