«РВ»: войска РФ прорвались в Ступочки под Константиновкой

По информации источников, российские бойцы захватили мощный укрепрайон ВСУ западнее села.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы прорвались в расположенное неподалеку от Константиновки село Ступочки, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Российские войска от Часов Яра прорвались в Ступочки, перед этим захватив мощный укрепрайон ВСУ западнее населенного пункта», — говорится в публикации.

Украинские военные эксперты, слова которых приводит канал, не исключают перехода села под контроль российских войск.

Также сообщается о занятии военнослужащими РФ позиций севернее трассы Т0504 и о ведении ими боев в районе села Предтечино.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ежедневном ухудшении положения ВСУ в Константиновке.

