Володин обвинил Байдена и Европу в создании условий для радикализма

Спикер Госдумы связал покушение на Трампа с политикой Запада.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил бывшего президента США Джо Байдена и его европейских сторонников в создании условий, которые привели к росту радикализма. Свое заявление политик опубликовал в канале в сервисе Мах.

Володин подчеркнул, что подобные явления представляют серьезную угрозу для любого государства и подрывают основы политических систем.

«Видим то, что произошло в Соединенных Штатах Америки. Трагедия. Вы посмотрите на этот шантаж, который идет в отношении Трампа, ближайших его сподвижников уничтожают. Сам он чудом уцелел в ходе избирательной кампании, чудом», — отметил депутат.

Поддержка и финансирование ЛГБТ-сообществ* со стороны Байдена и европейских политиков, по мнению Володина, привели к формированию радикальной обстановки, с которой сегодня сталкивается мировое сообщество.

Ранее KP.RU писал, что председатель Госдумы назвал инцидент с появлением неопознанных беспилотников в небе над Польшей провокацией. По словам Володина, ситуация является лишь очередной попыткой стран Евросоюза запугать собственных граждан новыми «страшилками».

*Движение, признанное экстремистским на территории РФ.

