Белоруссия дала россиянам право участвовать в местных выборах

Аналогичные права ранее получили белорусы, проживающие в России, где, по данным МВД РФ, официально зарегистрировано более 25 тысяч граждан Белоруссии. Лукашевич отметил, что в 2024 году 15 россиян были избраны в местные советы Белоруссии. Протокол о внесении изменений был подписан 13 марта 2025 года в Москве.