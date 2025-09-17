Белоруссия дала россиянам право участвовать в местных выборах

Граждане РФ, постоянно проживающие в Белоруссии, получили право учавствовать в выборах.
Палата представителей Белоруссии ратифицировала протокол, позволяющий гражданам РФ, постоянно проживающим в республике, участвовать в выборах в органы местного самоуправления. Изменения вносятся в договор 1998 года о равных правах граждан России и Белоруссии и направлены на углубление интеграции в рамках Союзного государства.
«По мнению министерства иностранных дел, этот документ будет способствовать сближению наших народов, обеспечению действенной интеграции в различных сферах государственной, общественной жизни», — прокомментировал изменения первый замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Лукашевич. Его слова передает ТАСС.
После ратификации около 100 тысяч россиян, постоянно проживающих в Белоруссии, получают право избирать и быть избранными в местные советы депутатов. Также инициатива направлена на развитие институтов представительной демократии и гражданского общества.
Аналогичные права ранее получили белорусы, проживающие в России, где, по данным МВД РФ, официально зарегистрировано более 25 тысяч граждан Белоруссии. Лукашевич отметил, что в 2024 году 15 россиян были избраны в местные советы Белоруссии. Протокол о внесении изменений был подписан 13 марта 2025 года в Москве.