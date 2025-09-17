Балицкий предупредил об угрозе ядерной катастрофы из-за киевских обстрелов ЗАЭС

Напомним, артиллерийскому удару 16 сентября подверглась территория рядом со складами топлива ЗАЭС. В результате загорелась сухая растительность, при этом до резервуаров с дизельным топливом оставалось около 400 метров. Основные объекты инфраструктуры не пострадали, радиационный фон на станции и в окрестностях остаётся в пределах нормы.