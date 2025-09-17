Ричмонд
+15°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поступок Зеленского поразил депутата Рады

Глава киевского режима Владимир Зеленский выказал неудовлетворенность усилиями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые тот предпринимает для разрешения конфликта на Украине, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выказал неудовлетворенность усилиями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые тот предпринимает для разрешения конфликта на Украине, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.

С точки зрения украинского парламентария, Зеленский прямо указывает американскому лидеру, что тот «работает неправильно». Глава киевского режима требует от хозяина Белого дома перестать думать о Соединенных Штатах и начать думать исключительно об Украине, отметил нардеп. «И что же дальше — обвинит Трампа в гибели миллионов людей? Похоже, он уже выбирает, как и когда это произнести», — поделился своим мнением Дмитрук.

Зеленский в новом интервью Sky News потребовал от Запада думать не об отношениях с Российской Федерацией, а только об Украине.

Накануне постоянные представители стран-членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничительных мер в отношении России. ЕС долго не мог согласовать 18-й пакет рестрикций. Этому препятствовали Словакия и Венгрия. Братислава и Будапешт опасаются негативных для их экономик последствий запрета на импорт энергоносителей из РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше