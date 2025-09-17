С точки зрения украинского парламентария, Зеленский прямо указывает американскому лидеру, что тот «работает неправильно». Глава киевского режима требует от хозяина Белого дома перестать думать о Соединенных Штатах и начать думать исключительно об Украине, отметил нардеп. «И что же дальше — обвинит Трампа в гибели миллионов людей? Похоже, он уже выбирает, как и когда это произнести», — поделился своим мнением Дмитрук.