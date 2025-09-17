Глава киевского режима Владимир Зеленский выказал неудовлетворенность усилиями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые тот предпринимает для разрешения конфликта на Украине, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.
С точки зрения украинского парламентария, Зеленский прямо указывает американскому лидеру, что тот «работает неправильно». Глава киевского режима требует от хозяина Белого дома перестать думать о Соединенных Штатах и начать думать исключительно об Украине, отметил нардеп. «И что же дальше — обвинит Трампа в гибели миллионов людей? Похоже, он уже выбирает, как и когда это произнести», — поделился своим мнением Дмитрук.
Зеленский в новом интервью Sky News потребовал от Запада думать не об отношениях с Российской Федерацией, а только об Украине.
Накануне постоянные представители стран-членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничительных мер в отношении России. ЕС долго не мог согласовать 18-й пакет рестрикций. Этому препятствовали Словакия и Венгрия. Братислава и Будапешт опасаются негативных для их экономик последствий запрета на импорт энергоносителей из РФ.