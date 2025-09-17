Ричмонд
Путин поздравил Моди с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди, которому исполнилось 75 лет, с юбилеем.

Путин в поздравительной телеграмме заявил, что своей деятельностью Моди снискал высокое уважение своих соотечественников и огромный авторитет в других государствах.

Российский президент рассказал об особо привилегированном партнерстве России и Индии.

