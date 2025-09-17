Путин поздравил Моди с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди, которому исполнилось 75 лет, с юбилеем.
Путин в поздравительной телеграмме заявил, что своей деятельностью Моди снискал высокое уважение своих соотечественников и огромный авторитет в других государствах.
Российский президент рассказал об особо привилегированном партнерстве России и Индии.
Читайте материал «Поддержка Windows 10 прекратится менее чем через месяц».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.Читать дальше