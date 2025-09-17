Володин: Байден и его союзники в Европе создали обстановку радикализма

Экс-президент США Джо Байден и поддерживающие его лидеры ряда европейских стран создали обстановку радикализма, от которой страдает мир, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Это радикалы, которых вырастили, создавая условия для ЛГБТ*-сообщества, финансируя этот блуд из различных фондов. Фактически своими руками Байден и ему подобные в Европе создали эту обстановку. Вот с какими вызовами сталкивается мир», — сказал он на видообразовании в своём канале в мессенджере MAX.
Спикер ГД отметил, что радикализм причиняет серьёзный вред любой стране или политической системе. Парламентарий привёл в пример события в США. Володин подчеркнул, что американский президент столкнулся с шантажом.
«Ближайших его сподвижников уничтожают. Сам он чудом уцелел в ходе избирательной кампании», — добавил председатель нижней палаты российского парламента.
Напомним, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка можно рассматривать как предупреждение Дональду Трампу. Сенатор пояснил, что покойный отстаивал те же самые ценности, что и нынешний президент США.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.