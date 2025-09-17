Sky News: У Путина появился тайный козырь против Великобритании

Россия обладает «довольно хорошей картой» сети подводных кабелей Великобритании, что дает президенту Владимиру Путину потенциальный козырь для атаки на уязвимую инфраструктуру. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Авторы материала отмечают, что кабели, в том числе военные, обеспечивают критически важные коммуникации, и их повреждение способно серьезно ударить по экономике и безопасности страны.
Доктор Сидхарт Каушал из RUSI подчеркнул, что газовые трубопроводы, снабжающие дома, еще более уязвимы, поскольку зависят от нескольких критически важных линий.
— Я думаю, что в некотором смысле трубопроводная сеть гораздо более хрупкая, поскольку здесь мы больше зависим от нескольких критически важных трубопроводов, — отметил Каушал в беседе с телеканалом.
Ранее британское Министерство иностранных дел пригрозило применить силу против России при появлении новых инцидентов с беспилотниками, которые потенциально могут пересечь воздушное пространство стран, входящих в состав НАТО.
12 сентября также стало известно, что Великобритания расширяет список санкций в отношении России на 30 позиций — его пополнили три физических и 27 юридических лиц.