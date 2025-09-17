Кадыров прокомментировал признание операции Израиля геноцидом

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал признание операции ЦАХАЛ в секторе Газа геноцидом «единственным правильным решением ООН за долгие годы».
При этом Кадыров выразил недовольство тем, что в отчете комиссии ООН о действиях Израиля отмечены только четыре факта геноцида, совершенные за последние два года, и не сказано ничего о событиях предыдущих десятилетий. Тем не менее, как отметил глава Чечни, отчет ООН свидетельствует, что Израиль является террористическим государством.
«Теперь осталось только дождаться, когда демократические лидеры Запада, бьющие себя в грудь, когда дело касается прав человека, наберутся храбрости и введут против Израиля санкции», — сказал он.
Напомним, многие страны пообещали признать Палестину и ввести санкции против Израиля после того, как военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Биньямином Нетаньяху план по оккупации города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. При этом против плана выступил сам глава Генштаба Эяль Замир, который указал на истощение резервов ЦАХАЛ и ущербе международной легитимности государства.