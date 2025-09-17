Кадыров прокомментировал признание операции Израиля геноцидом

При этом Кадыров выразил недовольство тем, что в отчете комиссии ООН о действиях Израиля отмечены только четыре факта геноцида, совершенные за последние два года, и не сказано ничего о событиях предыдущих десятилетий. Тем не менее, как отметил глава Чечни, отчет ООН свидетельствует, что Израиль является террористическим государством.