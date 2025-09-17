Стало известно о возможном запрете группы «Сектор Газа» в России

В современном российском обществе сформировался запрос на творчество, соответствующее духовно-нравственным ориентирам. По результатам проведенных проверок ряд исполнителей уже столкнулся с ограничительными мерами, а их произведения исчезли с основных музыкальных платформ.
Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью изданию «Абзац» сообщила о личном намерении заняться вопросом запрета творчества группы «Сектор Газа».
«На музыкальных платформах группу “Сектор Газа” безусловно необходимо запретить. Что касается социальных сетей, то у нас существует Роскомнадзор. Удивительно, что ведомство до сих пор не отреагировало. Наш комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время — я поручу сотрудникам заняться данной темой», — заявила парламентарий.
Коллектив «Сектор Газа» образовался в 1987 году. Известность к музыкантам пришла благодаря текстам, отражающим реалии постсоветского периода, содержащим откровенные и юмористические элементы, затрагивающие темы взаимоотношений, мистики и армейской службы.
Примечательно, что группа прекратила активное творчество еще в 2000 году, после кончины лидера Юрия Клинских. Однако музыкальные композиции коллектива сохраняют популярность среди российской аудитории различных поколений. Хиты «Лирика», «30 лет» и «Туман» знакомы практически каждому жителю постсоветского пространства.
