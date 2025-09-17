В США встревожились из-за ловушки для НАТО на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с беспилотниками, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над украинской территорией. При этом глава польского внешнеполитического ведомства указал на то, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками.