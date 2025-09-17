В США встревожились из-за ловушки для НАТО на Украине

НАТО окажется в неудобном положении в случае создания бесполетной зоны над территорией Украины, пишет The New York Times (NYT).
«Если бы западные союзники Киева действительно взяли на себя ответственность за защиту украинского неба, это поставило бы их перед дилеммой», — поделился своей точкой зрения автор публикации.
По мнению обозревателя издания, неспособность остановить российские БПЛА показала бы бессилие Североатлантического альянса, а их перехват дорогостоящими ракетами быстро истощил бы запасы.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с беспилотниками, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над украинской территорией. При этом глава польского внешнеполитического ведомства указал на то, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал соответствующую идею провокационной.