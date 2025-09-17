Ричмонд
Четыре участника СВО избраны депутатами в Верхнеуслонском районе

Верхнеуслонский район по итогам выборов 14 сентября получил новых представителей местного самоуправления. Депутатские мандаты завоевали четверо участников Специальной военной операции, награжденные государственными наградами за мужество и самоотверженность на фронте.

Источник: пресс-служба Верхнеуслонского района

Дмитрий Григорьев и Александр Быков вошли в Совет Верхнеуслонского сельского поселения, Владимир Дюсеев — в Совет Новорусско-Маматкозинского сельского поселения, Сакен Айтжанов будет работать в Совете Иннополиса.

В целом в районе избраны 155 депутатов в 20 сельских поселениях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане по итогам муниципальных выборов депутатами местного самоуправления избраны 113 ветеранов специальной военной операции. Из числа победивших участников спецоперации 80 были выдвинуты партией «Единая Россия».

В воскресенье, 14 сентября, в Татарстане проходил единый день голосования. Жители республики выбирали Раиса Татарстана. Также были организованы выборы депутата Госсовета по Мелекесскому округу № 18 и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

В выборах Раиса Татарстана участвовали четыре кандидата (в алфавитном порядке): Рустам МиннихановЕдиная Россия»), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Руслан Юсупов (ЛДПР). Победу одержал действующий Раис РТ Рустам Минниханов.

В муниципальных выборах участвовали свыше 11,4 тыс. кандидатов, среди них — представители основных партий и более 2,6 тыс. самовыдвиженцев. В общей сложности 2752 избирательных участка работали с 7.00 до 20.00.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

