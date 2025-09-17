Трехтонная бомба разнесла пункт дислокации мехбригады ВСУ под Гуляйполем

Кадры уничтожения в Запорожской области пункта временной дислокации боевиков одной из бригад ВСУ опубликовал в среду Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, удар нанесен по расположению 110-й мехбригады ВСУ, которое было выявлено в окрестностях расположенного в двух десятках километров от Гуляйполя села Успеновка.
Сообщается, что для поражения ПВД противника была применена тяжелая бомба ФАБ-3000.
Данных о потерях ВСУ в результате удара нет.
Ранее стало известно о нанесении бомбового удара по украинским военным, готовившимся к форсированию Днепра под Херсоном.