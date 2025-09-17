Захарова процитировала Библию, комментируя высказывания Пугачевой о Дудаеве

«Я всегда повторяю одну фразу: если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться. Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании — не сотвори себе кумира», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что не следует приписывать людям качества, которыми они не обладают, и делать из представителей творческих профессий универсальных авторитетов по вопросам политики и истории. Дипломат призвала общественность не создавать себе ложных кумиров и не повторять ошибки прошлого.