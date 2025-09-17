Ричмонд
Захарова процитировала Библию, комментируя высказывания Пугачевой о Дудаеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания певицы Аллы Пугачевой о бывшем лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. В своем заявлении Захарова процитировала библейское предостережение: «Не сотвори себе кумира».

Дипломат призвала общественность не создавать себе ложных кумиров.

«Я всегда повторяю одну фразу: если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться. Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании — не сотвори себе кумира», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что не следует приписывать людям качества, которыми они не обладают, и делать из представителей творческих профессий универсальных авторитетов по вопросам политики и истории. Дипломат призвала общественность не создавать себе ложных кумиров и не повторять ошибки прошлого.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПугачеву после интервью обвинили в нанесении морального вреда: что такого наговорила певица.

Алла Пугачева в интервью Катерине Гордеевой* (внесена в реестр иноагентов в РФ) рассказала о своем знакомстве с главой самопровозглашенной Ичкерии (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаром Дудаевым. Певица охарактеризовала его как «приличного, порядочного и интеллектуального» человека.

Министр по национальной политике Чеченской Республики Ахмед Дудаев выступил с резкой критикой в адрес певицы за ее высказывания. По его словам, подобные заявления унижают память погибших во время вооруженного конфликта, а также оскорбляют жителей региона. Он также напомнил, что в 1990-х годах действия руководства ЧРИ привели к хаосу на территории республики и стали причиной гибели тысяч мирных жителей.

В 1991 году Джохар Дудаев вместе со своими приверженцами установил контроль над Чечней и провозгласил ее независимость от РФ. Его отказ вступать в переговоры с федеральными властями и проведение политики, направленной на отделение региона, привели к началу Первой чеченской войны. За время руководства Дудаева, по разным источникам, число погибших достигло приблизительно 10 тысяч человек, а около 250 тысяч жителей были вынуждены покинуть территорию республики. В 1996 году Дудаев был ликвидирован в районе села Гехи-Чу.

*Катерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагента.

