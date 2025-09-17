Подозрительный макияж на руке Трампа вновь породил дикие слухи о его болезни

Дональда Трампа увидели с макияжем на руке перед визитом в Великобританию через несколько недель после того, как на том же месте разглядели синяки — и в Интернете продолжают циркулировать дикие слухи о состоянии его здоровья.
Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию во вторник вечером с историческим государственным визитом, где он и первая леди Мелания Трамп будут приняты королем Карлом III. Но снимки, на которых пара готовилась к вылету из Вашингтона, показали, что у президента на правой руке виднеется пятно, похожее на тональный крем, что выглядит подозрительно на фоне бурлящих слухов о состоянии здоровья.
В последние месяцы многие замечали синяки на руке 79-летнего президента, которые обычно скрывались под густым макияжем, напоминает Daily Mail.
В августе во время его встречи в Овальном кабинете с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном был обнаружен значительный синяк на правой руке Трампа.
Такие же синяки были видны, когда президент Соединенных Штатов играл в гольф с бывшим питчером Высшей лиги Роджером Клеменсом, которому Трамп позже поручился за место в Зале славы бейсбола.
Это произошло после другого инцидента, произошедшего в прошлом месяце, когда многие заметили, что рука президента была покрыта заметным пятном косметики, которое не соответствовало тону его кожи, отмечает Daily Mail.
С тех пор зоркие интернет-пользователи начали публиковать в социальных сетях теории о том, что, по их мнению, происходит за кулисами со здоровьем президента США, несмотря на попытки Белого дома опровергнуть эти слухи в прошлом месяце.
Как напоминает Daily Mail, 7 августа официальные лица сообщили, что у Трампа диагностирована «хроническая венозная недостаточность», а пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт добавила, что синяки на руках Трампа «соответствуют» раздражению от его «частых рукопожатий и употребления аспирина».
Когда Daily Mail обратилась за дополнительными комментариями, Белый дом переадресовал к заявлениям, сделанным лечащим врачом президента Трампа, доктором Шоном Барбабеллой, и бывшим врачом, а ныне конгрессменом, доктором Ронни Джексоном.
«На недавних фотографиях президента видны небольшие кровоподтеки на тыльной стороне ладони, — пояснил доктор Барбабелла. — Это согласуется с незначительным раздражением мягких тканей от частых рукопожатий и приема аспирина, который является частью стандартной схемы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».
«Как бывший личный врач президента Трампа, бывший лечащий врач президента и врач Белого дома в течение 14 лет в трех администрациях, я могу сказать вам однозначно: президент Дональд Дж. Трамп — самый здоровый президент, которого когда-либо видела эта нация», — добавил Джексон.
Но это не остановило лавину спекуляций в Интернете, когда пользователи предположили, что у Трампа «рак кожи», а некоторые пошли дальше и предположили, что ему «осталось жить всего несколько месяцев».
«Мое далеко не однозначное мнение таково, что у Дональда Трампа рак, который еще не был диагностирован или о котором еще не было готово объявить», — написал один пользователь. «Рак Дональда Трампа настолько запущен, что он не может скрыть язвы и кровоподтеки. Мои источники говорят, что шесть месяцев или даже меньше», — добавил другой пользователь, не предоставив никаких доказательств своего заявления.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что президент также «заметил легкую припухлость в нижней части ног» в июле и был осмотрен медицинским отделом Белого дома.
Ливитт рассказала, что Трамп прошел «всестороннее обследование», которое включало «диагностические исследования сосудов».
«Было проведено двустороннее ультразвуковое исследование нижних конечностей, которое выявило хроническую венозную недостаточность», — заявила Ливитт. По ее словам, это «распространенное заболевание» у людей старше 70 лет, и «не было никаких признаков» тромбоза глубоких вен или заболевания артерий.
«Здоровье президента по-прежнему отличное», — уверяет Каролин Ливитт.
Но в Сети снова появились необоснованные теории, и пользователи предположили, что глава Белого дома страдает от «сердечной недостаточности» или «нарушения регуляции артериального давления».
Однако Трамп заявил, что он «хорошо справился» с апрельским медицинским осмотром в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, где прошел обширное тестирование, включая когнитивную оценку.
Обследование, проведенное новым врачом Трампа доктором Шоном Барбабеллой, продолжалось почти пять часов.
У Трампа есть история оптимистичных отчетов о состоянии здоровья, включая предполагаемый высший балл по когнитивному тесту в 2018 году, напоминает Daily Mail.