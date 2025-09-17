Рябков обвинил противников мира на Украине в саботаже договоренностей РФ и США

Достигнутые в Анкоридже договоренности между Москвой и Вашингтоном по вопросу Украины подвергаются постоянному саботажу со стороны тех, кто выступает против мирного урегулирования. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По словам замминистра, силы, заинтересованные в продолжении конфликта и поддерживающие стратегию «войны до последнего украинца», систематически препятствуют реализации договоренностей, выработанных в ходе встречи на Аляске.
Рябков подчеркнул, что подобные действия носят организованный и согласованный характер, что, по сути, ставит под сомнение искренность намерений западных партнеров в части достижения устойчивого мира.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что на саммите России и США, прошедшем на Аляске, удалось достичь значимого прогресса в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины. По словам дипломата, на встрече были согласованы основные направления и очерчены возможные параметры будущего решения.