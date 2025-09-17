Ричмонд
+15°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков обвинил противников мира на Украине в саботаже договоренностей РФ и США

МИД РФ заявил о скоординированном срыве российско-американских соглашений по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Достигнутые в Анкоридже договоренности между Москвой и Вашингтоном по вопросу Украины подвергаются постоянному саботажу со стороны тех, кто выступает против мирного урегулирования. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам замминистра, силы, заинтересованные в продолжении конфликта и поддерживающие стратегию «войны до последнего украинца», систематически препятствуют реализации договоренностей, выработанных в ходе встречи на Аляске.

Рябков подчеркнул, что подобные действия носят организованный и согласованный характер, что, по сути, ставит под сомнение искренность намерений западных партнеров в части достижения устойчивого мира.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что на саммите России и США, прошедшем на Аляске, удалось достичь значимого прогресса в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины. По словам дипломата, на встрече были согласованы основные направления и очерчены возможные параметры будущего решения.

Узнать больше по теме
Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше