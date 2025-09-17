Ричмонд
Токаев предупредил о засухах, таянии ледников и угрозе дефицита воды в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна сильнее других ощущает последствия глобального потепления. В Центральной Азии, по его словам, климатические изменения происходят быстрее, чем в среднем по миру.

Источник: unsplash.com

В нашем регионе есть засуха, тают ледники, снижаются запасы пресной воды. Духовные традиции всех народов учат верить в природу и жить в гармонии с окружающим миром, потому что Земля — это наш общий дом, данный Творцом, и забота о нем — наша общая обязанность.

добавил он

Он назвал изменение климата не только научной или экономической, но и нравственной проблемой. Чтобы избежать экологической катастрофы, президент призвал усилить международное сотрудничество. Он предложил религиозным лидерам на встрече разработать документ, закрепляющий принципы экологической ответственности, основанные на духовных ценностях, с особым вниманием к уязвимым регионам.