Токаев предупредил о засухах, таянии ледников и угрозе дефицита воды в Казахстане

В нашем регионе есть засуха, тают ледники, снижаются запасы пресной воды. Духовные традиции всех народов учат верить в природу и жить в гармонии с окружающим миром, потому что Земля — это наш общий дом, данный Творцом, и забота о нем — наша общая обязанность.
Он назвал изменение климата не только научной или экономической, но и нравственной проблемой. Чтобы избежать экологической катастрофы, президент призвал усилить международное сотрудничество. Он предложил религиозным лидерам на встрече разработать документ, закрепляющий принципы экологической ответственности, основанные на духовных ценностях, с особым вниманием к уязвимым регионам.