Украинский депутат оценил возможность скорых выборов президента страны

Украинский нардеп Богдан Кицак заявил, что выборы президента Украины взяд ли состоятся в ближайшее время.

Кицак предположил, что выборы не будут проводиться до стабилизации ситуации в зоне конфликта, а таковая «не прогнозируется в ближайшее время».

Президент России Владимир Путин и другие российские политические деятели неоднократно заявляли, что Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек 20 мая 2024 года, не имеет легитимной власти.

