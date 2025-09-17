Украинский нардеп Богдан Кицак заявил, что выборы президента Украины взяд ли состоятся в ближайшее время.
Кицак предположил, что выборы не будут проводиться до стабилизации ситуации в зоне конфликта, а таковая «не прогнозируется в ближайшее время».
Президент России Владимир Путин и другие российские политические деятели неоднократно заявляли, что Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек 20 мая 2024 года, не имеет легитимной власти.
