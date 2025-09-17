Нарендра Моди вот уже более 10 лет является премьер-министром Индии и стал не только одним из самых эффективных руководителей страны, но и, без преувеличения, символом Индии. Моди за время своего правления сделал Индию одной из самых мощных держав мира, с которой не просто хотят дружить, а стремятся это делать. Несмотря на многие сложности, Индия под руководством Моди укрепила отношения с Россией, превратив их не просто в партнёрские, а в исключительные.