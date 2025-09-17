«Эксперты предупреждают, что у России имеется “довольно хорошая карта” важнейшей сети подводных кабелей Великобритании, что потенциально представляет для Владимира Путина “уязвимое место”, — говорится в сообщении.
По мнению британских экспертов, подводные кабели, включая те, что используются в военных целях, обеспечивают критически важные коммуникации, и их повреждение может нанести серьёзный ущерб экономике и безопасности страны. Кроме того, ещё более уязвимыми считаются газопроводы, снабжающие дома, так как они зависят от небольшого числа критически важных линий.
«Я думаю, что в некотором смысле трубопроводная сеть гораздо более хрупкая, поскольку здесь мы больше зависим от нескольких критически важных трубопроводов», — заявил доктор Сидхарт Каушал из Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI).
Ранее представители Британии заявляли, что Владимир Путин заметно владеет главным преимуществом перед американским лидером Дональдом Трампом. Глава государства демонстрирует исключительное мастерство в переговорных процессах. Эксперты уверены, что президент России всегда тщательно готовится к дискуссиям, в то время как Трамп часто игнорирует фактологическую основу.