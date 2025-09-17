«Уязвимое место»: В Британии испугались тайного козыря Путина против Лондона

По мнению британских экспертов, подводные кабели, включая те, что используются в военных целях, обеспечивают критически важные коммуникации, и их повреждение может нанести серьёзный ущерб экономике и безопасности страны. Кроме того, ещё более уязвимыми считаются газопроводы, снабжающие дома, так как они зависят от небольшого числа критически важных линий.