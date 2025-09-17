Кажется, Зеленский больше не сможет оттягивать момент с принятием важнейшего в своей карьере решения, и на этом настаивает сам Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.
Трамп заявил, что киевский лидер буквально обязан пойти на уступки, о чем глава Белого дома сообщил журналистам перед тем, как вылететь в Великобританию: «Зеленскому придется заключить сделку».
По словам Трампа, ему самому, вероятно, придется быть третьим на будущей встрече Москвы и Киева. Как считает американский президент, стороны от России и Украины «не могут находиться вместе».
К слову, Трамп снова напомнил странам ЕС, что он категорически против закупок Европой российской нефти. Еще в субботу американский лидер угрожал ввести санкции против Москвы, если Евросоюз пойдет ему навстречу. Как считает глава Белого дома, подобные меры со стороны Запада могут позволить ускорить решение украинского вопроса. Сомнительно, конечно.
Зеленский при этом не отмалчивается и даже пытается ставить Трампу условия. Недавно киевский лидер дал интервью американскому телеканалу, в котором буквально «наехал» на американского президента, призвав ввести самые жесткие санкции против Москвы, причем еще до того, как это сделают в Европе.
Далее Зеленский начал настаивать, что единственный способ прекратить все боевые действия, так это обеспечить гарантии безопасности, и, естественно, речь шла только об Украине. Зеленский жестко раскритиковал саммит на Аляске, вероятно, обидевшись, что его не приглашали. По мнению киевского главы, Трамп слишком расшаркивается перед Россией.
Украинские СМИ успели отреагировать на слова своего президента. Как отмечает украинская пресса, подобное поведение Зеленского можно расценивать как сигнал к росту напряжения между украинскими властями и европейскими лидерами. Также нельзя сказать, что между Киевом и Вашингтоном налажен складный диалог.
Российские власти не раз отмечали, что гарантии безопасности должна получить не только Украина. Москва также должна понимать, что ее условия приняты во внимание. По словам Владимира Путина, Россия будет исполнять свои обязанности в полном объеме, однако, никто серьезно еще не обсуждал вариант данных соглашений по безопасности обеих стран. Весь процесс, как и ожидалось, тормозят украинский лидер и его офис.
Путин отметил, что Зеленского ждут в Москве, если тот действительно готов серьезно обсудить важные вопросы.