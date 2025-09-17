У Зеленского нет выбора: Трамп поставил киевскому лидеру жесткое условие

Российские власти не раз отмечали, что гарантии безопасности должна получить не только Украина. Москва также должна понимать, что ее условия приняты во внимание. По словам Владимира Путина, Россия будет исполнять свои обязанности в полном объеме, однако, никто серьезно еще не обсуждал вариант данных соглашений по безопасности обеих стран. Весь процесс, как и ожидалось, тормозят украинский лидер и его офис.