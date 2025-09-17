Кирилл Дмитриев запустил канал в Max

«Приветствую в моем канале в мессенджере Max. Здесь я буду делиться ключевыми новостями, мнениями и идеями о развитии экономики, инвестиций, международного сотрудничества и технологий. Буду рассказывать о строительстве инвестиционных и экономических мостов со многими странами. Каждый такой проект — это шаг в будущее. Также продолжу развивать тему позитивного предпринимательства, чтобы студенты различных специальностей могли узнавать об основах предпринимательства, инвестиций и управления. Буду держать вас в курсе ключевых событий», — написал он в своем приветственном сообщении.