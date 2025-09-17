МИД РФ поднимет вопрос в связи с ужесточением выдачи виз США для россиян

Госдеп США 7 сентября внес изменения в порядок подачи заявлений на получение неиммиграционных виз. Теперь записаться на собеседование и подать документы можно исключительно в диппредставительствах, расположенных в стране гражданства или постоянного проживания заявителя. Ранее процедура подачи документов и прохождения собеседования для получения неиммиграционной визы США допускалась в любом удобном государстве. С введением новых правил для граждан, постоянно проживающих в России, местами приема документов определены Астана и Варшава, поскольку регулярные иммиграционно-визовые услуги на территории России американские консульские учреждения в настоящее время не осуществляют.