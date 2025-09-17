Создать совет религий при ООН предложил патриарх Кирилл

Одним из важных аспектов сегодняшнего форума является тесное взаимодействие организаторов с Альянсом цивилизаций Организации объединенных наций. Я думаю, что для нас это возможность обеспечить в том числе достойное представительство религиозных лидеров в этой важной международной организации. Не потеряла своей актуальности идея создания консультативного совета религий при ООН.