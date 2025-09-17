Создать совет религий при ООН предложил патриарх Кирилл

Одним из важных аспектов сегодняшнего форума является тесное взаимодействие организаторов с Альянсом цивилизаций Организации объединенных наций. Я думаю, что для нас это возможность обеспечить в том числе достойное представительство религиозных лидеров в этой важной международной организации. Не потеряла своей актуальности идея создания консультативного совета религий при ООН.
Патриарх отметил, что участие руководства традиционных религиозных общин укрепило бы миротворческий потенциал ООН.
Наш совместный голос, учитывая принадлежность к разным нациям и религиям, мог бы быть голосом совести и примирения.
По его словам, религиозным лидерам действительно есть что сказать миру, чтобы он стал в будущем лучше и безопаснее.
Верующие люди являются носителями многовековой религиозной культуры, предполагающей взаимное уважение, мир и созидательное сотрудничество. Благодаря этому представители разных религий и национальностей мирно живут, в частности в России, в Казахстане и вместе трудятся на благо своих стран и народов.
Вместе с тем, добавил патриарх Кирилл, на постсоветском пространстве отмечается рост религиозности среди молодого поколения.
Это контрастирует с некоторыми другими регионами, как мы знаем, и мы видим все больше молодых людей в храмах, мечетях, синагогах и дацанах.
Он призвал религиозных лидеров поддерживать прямое общение представителей верующей молодежи.
Однако молодежь необходимо оберегать от радикализма, направлять ее на созидательный путь диалога и уважения.
Предстоятель Русской православной церкви поддержал идею проведения в рамках Съезда межрелигиозных молодежных форумов, которые дают юным верующим возможность пообщаться напрямую, а не через ангажированные социальные сети и каналы.
VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий под названием «Диалог религий: синергия во имя будущего» проходит в столице Казахстана. В работе съезда, как ожидается, примут участие более 100 делегаций из порядка 60 стран мира.