МАГАТЭ поддержит Казахстан на всех этапах строительства АЭС

Астана. 17 сентября. КазТАГ — На полях Генеральной конференции МАГАТЭ состоялась рабочая встреча председателя агентства Республики Казахстан по атомной энергии А. М. Саткалиева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Источник: КазТАГ

В ходе переговоров обсуждены ключевые вопросы реализации национальной программы развития атомной энергетики Казахстана. Особое внимание уделено планам по строительству атомной электростанции, развитию инфраструктуры, а также использованию ядерных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и здравоохранении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил последовательность и системность действий Казахстана и подтвердил готовность агентства оказать комплексную поддержку на всех этапах ядерной программы — от выбора площадки и подготовки к строительству до ввода объектов в эксплуатацию.

Отдельным блоком обсуждения стали вопросы рационального использования урановых ресурсов, обеспечения стабильных поставок на мировой рынок и поиска баланса между национальными интересами и глобальными обязательствами. Казахстанская сторона сообщила о создании международного консорциума для строительства АЭС, реализации исследовательских проектов и запуске объекта по безопасному хранению высокообогащённого топлива.

Стороны договорились разработать совместную «дорожную карту» сотрудничества, которая предусматривает системное взаимодействие профильных департаментов МАГАТЭ и проведение миссий и мероприятий в 2025—2027 годах. В завершение встречи Казахстан официально пригласил Рафаэля Гросси посетить страну для продолжения диалога и углубления двустороннего взаимодействия.

