МАГАТЭ поддержит Казахстан на всех этапах строительства АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил последовательность и системность действий Казахстана и подтвердил готовность агентства оказать комплексную поддержку на всех этапах ядерной программы — от выбора площадки и подготовки к строительству до ввода объектов в эксплуатацию.