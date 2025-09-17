Ричмонд
Sky News раскрыл секретное преимущество России над Великобританией

Британские эксперты предупреждают об уязвимости подводной кабельной инфраструктуры Великобритании. По их данным, Россия обладает подробной схемой этих коммуникаций, что дает Кремлю потенциальный козырь. Гипотетический подрыв этих кабелей, жизненно важных для связи и обороны, может парализовать экономику и безопасность Великобритании, пишет Sky News.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В публикации издания говорится, что по таким кабелям передается около 95% мировых потоков данных, и они обеспечивают финансовые транзакции на сумму около 10 трлн долларов ежедневно.

«Эксперты предупреждают, что у России имеется “довольно хорошая карта” важнейшей сети подводных кабелей Великобритании, что потенциально представляет для Владимира Путина “уязвимое место”», — цитирует материал Sky информационное агентство «Ура.ру».

По словам доктора Сидхартха Каушала из британского аналитического центра, специализирующегося на вопросах обороны и безопасности, газовая инфраструктура, снабжающая дома, является еще более уязвимой: она находится в прямой зависимости от ограниченного числа магистральных трубопроводов. Эксперт подчеркнул, что в связи с этим необходимо усилить меры по ее безопасности.