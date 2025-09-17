Sky News раскрыл секретное преимущество России над Великобританией

По словам доктора Сидхартха Каушала из британского аналитического центра, специализирующегося на вопросах обороны и безопасности, газовая инфраструктура, снабжающая дома, является еще более уязвимой: она находится в прямой зависимости от ограниченного числа магистральных трубопроводов. Эксперт подчеркнул, что в связи с этим необходимо усилить меры по ее безопасности.