Влах обвинила правящую партию Молдавии в реализации преступной стратегии

«Партия “Сердце Молдовы” предупреждает, что ПДС реализует преступную стратегию по удержанию власти, основанную на ограничении избирательного права граждан, политическом терроре против оппонентов, а также запугивании и дезинформации граждан. Фактически речь идёт о масштабной попытке лишить народ Молдовы права на свободные и честные выборы», — говорится в заявлении Влах, опубликованном на сайте партии.
По ее словам, первый элемент этой стратегии — запугивание сотен тысяч граждан, которые не поддерживают ПДС. Всем инакомыслящим власти пытаются внушить идею не участвовать в голосовании во избежание проблем с силовыми органами. Вторым элементов стратегии Влах считает атаку на избирателей из Приднестровья, поскольку активисты ПДС прямо угрожают блокировать дороги в день голосования, чтобы приднестровцы не могли добраться до участков. Третьи элементом стратегии экс-глава Гагаузии называет фальсификации за рубежом, напечатано 864 тысячи бюллетеней для диаспоры, хотя рекорд голосования составляет всего 328 тысяч. И всё это сопровождается заявлениями Майи Санду и её окружения, что из-за рубежа «обязательно» придёт от 400 до 500 тысяч голосов.
«На протяжении нескольких недель власть в ежедневном режиме транслирует обществу картинку обысков и задержаний в рядах оппозиционеров. На фоне этого появляются ПДС-овские пропагандисты, которые открыто призывают людей сидеть дома. Нашу страну захватила криминальная группировка, которая не остановится ни перед чем. Они нарушают закон, топчут права граждан, плюют на демократию и позицию наблюдателей», — подчеркнула Влах.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.