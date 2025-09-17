Как ответили на вопросы. Губернатор провёл личный приём граждан

Все эти вопросы прозвучали во время личного приёма граждан, который провёл губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
С дорогами и связью
Председатель совета ветеранов из деревни Теренкуль Красноармейского района Лидия Кокшарова попросила посодействовать капремонту автодороги Теренкуль-Бродокалмак — Алабуга.
«Мы в целом в регионе ведём большой объём ремонтных работ. Фактически это строительство новой дороги, которая соответствует всем современным стандартам, — ответил губернатор. — Знаю, что работа началась. Все планы по этой дороге будут завершены. В Красноармейском районе у нас самый большой объём работ перевода дорог из щебня в асфальтобетон».
По словам замминистра дорожного хозяйства и транспорта области Андрея Ксензова, уже заключили долгосрочный контракт с подрядчиком, и в 2025 году введут в эксплуатацию более 3,6 км дороги, а в 2026 году — ещё 6 км.
С просьбой обеспечить деревню Бурино Кунашакского района высокоскоростным Интернетом и мобильной связью обратилась учитель истории и обществознания Розалия Шавалова.
«Сейчас, учитывая школьную программу, сетевые дневники, задания в электронном виде, сотовая связь и Интернет очень нужны. Мы работаем над тем, чтобы все наши малые населённые пункты обеспечивать доступной сотовой связью и Интернетом, — заверил Алексей Текслер. — Это отдельная федеральная программа, в которой мы участвуем, у нас есть региональная программа, которая позволяет делать это в больших объёмах».
Учителю сообщили, что до конца года в деревне появится точка доступа к Интернету со скоростью не ниже 10 Мбит/с, а также средства сотовой связи.
Заместитель директора МАУ «Физкультура и спорт» города Чебаркуля Александр Селиванов обратился с просьбой выделить средства на покупку снегохода и оборудования для создания лыжных трасс. Выяснилось, что в рамках областной программы до 30 октября 2025 года город получит необходимую технику. Более того — глава региона распорядился рассмотреть вопрос о строительстве лыжероллерной трассы около Чебаркуля.
«Лыжи у нас любят в регионе. Мы каждый год строим лыжероллерные трассы в разных муниципалитетах, в том числе профессиональные, — сказал губернатор. — В Златоусте лыжно-биатлонный центр есть, в Магнитогорске несколько лет назад делали, в Усть-Катаве, востребованность везде большая, поэтому отдам в проработку этот вопрос».
Новоселье уже скоро
На отсутствие газоснабжения пожаловалась пенсионерка из деревни Левашева Аргаяшского округа Елена Аймуканова. Ей разъяснили, что в 2026 году планируется строительство газопровода протяжённостью 8,9 км, который обеспечит доступом к газу 250 домовладений.
«Коллеги, понятно, что проект большой, но прошу максимально ускориться, чтобы газ у людей появился до зимы», — дал поручение Алексей Текслер.
С вопросом о предоставлении жилья обратился Артур Минин из Копейска. Он относится к категории детей-сирот и к тому же заботится о брате с ограниченными возможностями здоровья. В рамках муниципального контракта для него приобрели квартиру в строящемся доме по улице Короленко в Копейске. Квартиру должны передать до конца года. Передача квартиры запланирована до конца года.
А вопрос Юрия Горинова из Копейска передала его супруга Юлия Зверева. Семью волнует, когда они смогут переехать из аварийного многоквартирного дома. Уже есть решение: семье Горинова предоставят в ближайшие дни благоустроенную двухкомнатную квартиру в новом доме по улице Короленко.