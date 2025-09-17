Как ответили на вопросы. Губернатор провёл личный приём граждан

С вопросом о предоставлении жилья обратился Артур Минин из Копейска. Он относится к категории детей-сирот и к тому же заботится о брате с ограниченными возможностями здоровья. В рамках муниципального контракта для него приобрели квартиру в строящемся доме по улице Короленко в Копейске. Квартиру должны передать до конца года. Передача квартиры запланирована до конца года.