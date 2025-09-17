Губернатор поручил улучшать работу общественного транспорта в Воронеже

Губернатор Александр Гусев обсудил ситуацию с общественным транспортом Воронежа на совещании с главой города Сергеем Петриным и представителями профильных министерств.
Мэр рассказал о том, как ведется борьба с несоблюдением графика движения, об увеличении количества автобусов в «часы пик», а также о контроле работы транспорта в отдаленных районах. Только в этом году проведено больше 700 проверок, свыше 450 из них были направлены на контроль интервалов движения. В большинстве случаев выявили нарушения.
«С одним перевозчиком контракт расторгнут, другим пока направили претензии. За нарушения в ближайшее время планируем ввести административную ответственность: проект такого закона уже разработан», — отметил губернатор.
Внедрение выделенных полос позволило улучшить ситуацию. В августе они появились на улице Ворошилова, после чего средняя скорость движения общественного транспорта там выросла с 12 до 30 км/ч. Сейчас прорабатывается вопрос введения выделенных полос на улице 9 Января и Ленинском проспекте.
«Для привлечения водителей планируется бесплатно обучать желающих на соответствующую категорию с последующей отработкой на городском транспорте. Принят и ряд других мер. Но все они пока недостаточны. Пока воронежцы не почувствуют позитивные изменения, работу нужно только усиливать», — подчеркнул Александр Гусев.
По итогам совещания глава региона поручил расширять и ускорять меры по улучшению работы общественного транспорта.