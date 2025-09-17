Губернатор поручил улучшать работу общественного транспорта в Воронеже

Мэр рассказал о том, как ведется борьба с несоблюдением графика движения, об увеличении количества автобусов в «часы пик», а также о контроле работы транспорта в отдаленных районах. Только в этом году проведено больше 700 проверок, свыше 450 из них были направлены на контроль интервалов движения. В большинстве случаев выявили нарушения.