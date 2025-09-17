Губернатор Денис Паслер отправил в отставку двух министров

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 16 сентября отправил в отставку двух региональных министров. Своих постов лишились глава Минцифры Михаил Пономарьков и министр экономического и территориального развития Руслав Садыков. Пока их обязанности будут выполнять заместители министров — Алексей Сабуров и Татьяна Гладкова. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.