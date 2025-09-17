Губернатор Денис Паслер отправил в отставку двух министров

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 16 сентября отправил в отставку двух региональных министров. Своих постов лишились глава Минцифры Михаил Пономарьков и министр экономического и территориального развития Руслав Садыков. Пока их обязанности будут выполнять заместители министров — Алексей Сабуров и Татьяна Гладкова. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
— В соответствии с пунктов 2 части 1 статьи 77 ТК РФ трудовые отношения с Михаилом Пономарьковым и Русланом Садыковым расторгнуты с 16 сентября 2025 года без возложения обязанностей, — указано в документе за подписью главы региона.
Также Денис Паслер расторг действующие трудовые договора со всеми членами правительства Свердловской области. С 17 сентября и до момента формирования нового правительства первый заместитель губернатора, вице-губернатор, заместители главы региона и министры будут работать в статусе и.о.