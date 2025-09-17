Президент Казахстана Токаев заявил об угрозе ядерного армагеддона

Господин Токаев отметил тревожную тенденцию в международных отношениях: вместо конструктивных инициатив и политики разрядки все чаще наблюдается рост конфронтации, расширение геополитических разломов и повышение социального напряжения. «Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия», — добавил президент Казахстана (цитата по Tengrinews).
Глава государства указал на особую значимость дипломатии и диалога, необходимость преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия между странами. Особые надежды он возложил на религиозных лидеров, которые должны приложить усилия, чтобы не допустить «скатывания мира в бездну хаоса». Необходимо, по словам господина Токаева, напоминать многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности.