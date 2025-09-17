Ричмонд
Казахстан и Россия укрепляют духовные связи: встреча Токаева и Патриарха Кирилла

Глава государства встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, прибывшим в Астану для участия в VIІI Съезде лидеров мировых и традиционных религий, передает DKNews.kz.

Источник: akorda.kz

Президент подчеркнул, что сегодняшняя встреча станет еще одним важным шагом на пути углубления сотрудничества между Казахстаном и Россией.

— Я хотел бы прежде всего выразить Вам искреннюю признательность за решение быть здесь вместе с нами в дни проведения Съезда. Ваше участие, по сути дела, является ключевым с точки зрения достижения искомого успеха данного Форума. Мы с искренним уважением относимся к Вам. Вы знаете, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, союзниками, — сказал он.

Патриарх Кирилл поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и заявил, что миссия Русской православной церкви всегда была связана с укреплением мира и взаимопонимания между людьми.

— Посещение Вашей благословенной страны всегда у меня сопровождалось и в настоящий момент сопровождается повышенным уровнем положительных эмоций. Казахстан — это дружественная страна. Мы действительно веками жили вместе. Сейчас государства разные, но это не мешает сохранять узы дружбы, взаимной поддержки и сотрудничества.

сказал глава Московского патриархата

Касым-Жомарт Токаев за вклад в укрепление духовных связей между двумя народами и в знак особого уважения наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом «Алтын Қыран».

