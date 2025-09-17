Ричмонд
Сенатором от Свердловской области вновь стал Виктор Шептий

Губернатор продлил полномочия сенатора Совфеда.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Денис Паслер продлил полномочия сенатора Виктора Шептия. Он вновь будет представлять регион в Совете Федерации. Это следует из Указа, подписанного губернатором региона.

— Постановляю: наделить Шептия Виктора Анатольевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от губернатора Свердловской области с 17 сентября 2025 года, — говорится в документе.

Виктор Шептий занимает пост сенатора от Свердловской области уже три года. В сентябре 2022 года мы сообщали, что бывший губернатор региона Евгений Куйвашев назначил его сенатором. Тогда Виктор Шептий сменил на посту Эдуарда Росселя.

Также 16 сентября мы писали о том, как прошла торжественная церемония вступления Дениса Паслера в должность губернатора Свердловской области.