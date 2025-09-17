Сенатором от Свердловской области вновь стал Виктор Шептий

Виктор Шептий занимает пост сенатора от Свердловской области уже три года. В сентябре 2022 года мы сообщали, что бывший губернатор региона Евгений Куйвашев назначил его сенатором. Тогда Виктор Шептий сменил на посту Эдуарда Росселя.