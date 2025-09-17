Главная черта кампании по выборам в парламент — это полный отрыв ПАС от реальности: Мегафейк о вступлении Молдовы в ЕС в 2028-м, полное отсутствие логики и экономическая инвалидность страны

Но не все еще ослепли. Сколько ни уходи от реальности, многие люди видят, что она такова, какова есть на самом деле. И, опуская бюллетень для голосования на избирательном участке, немалая часть граждан исходит именно из реальности, а не из чьих-то фантазий. Но власти придумали особый способ для борьбы с такой реальностью — массовое открытие зарубежных избирательных участков. Никто толком не знает, проходит ли там вообще какое-то голосование — проконтролировать это, во всяком случае, до нынешних выборов, никому не удавалось, — но с каждыми выборами таких участков становится все больше и больше. Если так пойдет дальше, то президента и депутатов парламента Молдовы будут «избирать» не в Молдове, а за границей.