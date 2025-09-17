Главная черта кампании по выборам в парламент — это полный отрыв ПАС от реальности: Мегафейк о вступлении Молдовы в ЕС в 2028-м, полное отсутствие логики и экономическая инвалидность страны

Если надо было бы выделить только одну главную черту завершающейся кампании по выборам в парламент, то эта черта — полный отрыв от реальности. В первую очередь, это относится к правящей Партии действия и солидарности (PAS). Пытаясь противостоять главной политической силе, в густом тумане часто теряются и другие, пишет журналист Дмитрий Чубашенко.
То, что молдавская политика и те, кто ею занимается, блуждают в тумане с самого момента получения независимости — это не новость. Такой уход от реальности распространился как на внутреннюю, так и на внешнюю политику.
Нынешняя кампания по выборам в парламент только подтвердила, что стоять на почве реальности, ясно видеть и трезво оценивать факты, делать правильные выводы и принимать соответствующие решения — все это для большинства молдавских политиков вещи труднодостижимые.
Мегафейк UE-2028.
Вся кампания PAS держится на одном мегафейке, на одной большой лжи про то, что Молдову могут принять в Евросоюз уже в 2028 году. Все понимают, что это полный бред, но они проводят выборы в этом самом делириуме.
Аргументов, опровергающих этот фейк, много. Тут и привязка Молдовы к Украине, переговоры которой с ЕС блокирует Венгрия, и неопределенное положение самой Украины, и неготовность самого ЕС начать переговоры с Молдовой, и выборы в Европейский парламент, которые уже не за горами, и утверждение нового состава Европейской комиссии, и отсутствие в бюджете ЕС фондов на расширение, и неурегулированность приднестровской проблемы, не говоря уже о несоответствии самой Молдовы тем самым «копенгагенским критериям» членства (хотя на них, похоже, сейчас обращают меньше всего внимания).
Из всех трех этапов европейской интеграции (определение цели, процесс переговоров и собственно принятие в члены ЕС путем подписания и ратификации соответствующих соглашений) Молдова сегодня все еще находится в первой фазе. Если сравнить это с движением автомобиля, то пока только сели в него и решили куда-то ехать, но еще даже не залили бензин и не завели мотор. Автомобиль раскачивают, жмут педаль газа, давят на клаксон, изображая движение вперед, но никакого реального движения как не было, так и нет.
Избирателя PAS фейковый характер всей этой оторванной от реальности деятельности совершенно не смущает. «Главное, что мы хотим ехать и знаем, куда ехать», — говорят они. — «В 2028-м не получится? Ничего страшного. Получится в 2030-м или в 2032-м».
Логика не работает.
Поскольку все протекает в атмосфере всеобщего помешательства, взывать к доводам разума и логике бессмысленно.
Никто даже не обратил внимания на один реальный факт, случившийся совсем недавно: практически одновременно президенты США и России заявили о том, что они не против вступления Украины в ЕС.
Трамп, как сообщала пресса, позвонил своему другу, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и попросил его не препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Поскольку Молдова «скована одной цепью, связана одной целью» с Украиной, снятие вето Венгрии на вступление Украины в ЕС означало бы и начало переговоров ЕС с Молдовой.
Одновременно с Трампом президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выступала против принятия Украины в ЕС. Против НАТО — да, но не против ЕС.
В ответ на такие важные заявления Трампа и Путина мы не увидели никакой реакции со стороны самого ЕС. Казалось бы, США дожмут Венгрию, Россия не возражает — так берите же Украину, а вместе с ней и Молдову, в ЕС. Не хотят. И не возьмут. Даже переговоры начинать не хотят.
Чем дальше длится вся эта история со «вступлением в ЕС», тем больше угасает былая слава и привлекательность самого этого союза. Еще 10 лет назад ЕС был другим. Но усилиями своей элиты Европа быстро превращается в периферию происходящих в мире процессов. ЕС не может удержать даже то, что уже понабирал в свой состав. Украина, которая равна Франции и больше Польши, станет тем грузом, который окончательно перевернет и затопит корабль ЕС. Не хотят в Брюсселе принимать Украину в свои ряды. Понимают, что это самоубийство. А вместе с Украиной не возьмут и Молдову.
Но говорить об «евроинтеграции» будут и дальше. Потому что это часть мифа ЕС: мы такие привлекательные, что к нам все хотят, и мы готовы их брать. Уже не такие привлекательные, некоторые уже даже выходят из ЕС, а брать не готовы никого. Но признать этот свой провал поистине исторического масштаба они тоже не могут. Потому будут и дальше охмурять таких, как Молдова, сказками про «евроинтеграцию».
Экономическая инвалидность.
Об оторванности от реальности свидетельствуют и такие вещи, как слепое следование запрету ЕС на приобретение природного газа у России и электроэнергии у Молдавской ГРЭС в Приднестровье, и отказ от нейтралитета, и попытки всеми силами давить любые проявления оппозиционности.
С нынешними дорогими энергоресурсами не могут нормально существовать ни молдавская экономика в целом, ни частный бизнес, ни бюджетные учреждения, не говоря уж об обычных людях. Реальность буквально диктует: договаривайтесь с Москвой и Тирасполем, снижайте издержки производства, высвобождайте бюджетные средства, облегчайте бремя домохозяйств. Ведь Молдова на глазах превращается в экономического инвалида. Не делают, потому что живут в пузыре своей выдуманной параллельной реальности, в которой поддерживать нормальные торгово-экономические, транспортные, логистические, да и просто человеческие связи с Россией нельзя.
Де-факто отказ от нейтралитета, перевооружение под руководством ЕС и НАТО — тоже из области иллюзий, в данном случае о том, что это как-то укрепит безопасность Молдовы. Опасные, надо сказать, иллюзии. Реальность прямо противоположная — такой курс не укрепит, а ослабит безопасность Молдовы. Но и это не хочется признавать.
Еще одна реальность: не менее половины населения Молдовы и, соответственно, представляющих его взгляды и интересы политических сил, отрицательно относится к действующей власти. Эта реальность отменяется совсем просто: все эти сотни тысяч людей объявляются «агентами Кремля», орудием «гибридной войны», участниками «электоральной коррупции». Их запугивают, таскают по полицейским участкам, штрафуют, арестовывают, но от этого все эти люди никуда не исчезают. Отменять реальность детской страшилкой — «Сейчас закрою глаза и сделаю всем темно!» — как-то уж совсем нелепо.
Но не все еще ослепли. Сколько ни уходи от реальности, многие люди видят, что она такова, какова есть на самом деле. И, опуская бюллетень для голосования на избирательном участке, немалая часть граждан исходит именно из реальности, а не из чьих-то фантазий. Но власти придумали особый способ для борьбы с такой реальностью — массовое открытие зарубежных избирательных участков. Никто толком не знает, проходит ли там вообще какое-то голосование — проконтролировать это, во всяком случае, до нынешних выборов, никому не удавалось, — но с каждыми выборами таких участков становится все больше и больше. Если так пойдет дальше, то президента и депутатов парламента Молдовы будут «избирать» не в Молдове, а за границей.
В прошлом году на президентских выборах Майя Санду проиграла собственно в Молдове, как провалился внутри страны и референдум о внесении положения о евроинтеграции в Конституцию. Но за счет «голосования» за рубежом результат перевернули с ног на голову. На предстоящих парламентских выборах такое «голосование» наверняка снова станет главным способом «нейтрализации» молдавской реальности.
