Япония не станет признавать Палестину из-за США

Япония воздерживается от признания Палестины, чтобы не испортить отношения с США. Об этом пишет издание Asahi со ссылкой на источники в правительстве страны.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По данным СМИ, глава японского правительства Сигэру Исиба также не примет участия в заседании ООН по палестинскому вопросу. Оно пройдет в Нью-Йорке 22 сентября, отмечает «Интерфакс».

Ряд стран, включая Великобританию, Францию, Канаду и Австралию, объявили о планах признать палестинское государство на текущей сессии Генассамблеи ООН. В то же время США, являющиеся ключевым союзником Израиля, категорически отвергли эту идею.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше