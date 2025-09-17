Ричмонд
Очаровательная блондинка назначена на высокую должность в омской мэрии

Людмила Никонова будет курировать в департаменте строительства вопросы экономического блока и бухучета.

Источник: Мэрия Омска

Пресс-служба мэрии Омска сообщила в среду, 17 сентября 2025 года, что глава города Сергей Шелест подписал распоряжение о назначении на должность заместителя директора, начальника планово-финансового отдела, главного бухгалтера департамента строительства Людмилы Никоновой.

«Людмила Анатольевна в 2011 году окончила Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации по специальности “Финансы и кредиты”. Трудовую деятельность начала с менеджера по работе с клиентами. Более десяти лет занимала руководящие посты, в том числе в бюджетных организациях. В ведомстве ей предстоит курировать вопросы экономического блока и бухгалтерского учёта», — говорится в заявлении городской администрации.

По фото можно заметить, что Людмила Никонова помимо профессиональных способностей обладает еще и очаровательной, миловидной внешностью.

Известно, что она приступила к должностным обязанностям уже во вторник, 16 сентября 2025 года.