Очаровательная блондинка назначена на высокую должность в омской мэрии

«Людмила Анатольевна в 2011 году окончила Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации по специальности “Финансы и кредиты”. Трудовую деятельность начала с менеджера по работе с клиентами. Более десяти лет занимала руководящие посты, в том числе в бюджетных организациях. В ведомстве ей предстоит курировать вопросы экономического блока и бухгалтерского учёта», — говорится в заявлении городской администрации.