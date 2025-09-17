Ричмонд
Лукашенко ориентирует на единую стратегию формирования исторической памяти

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые, педагоги, журналисты и эксперты должны действовать в рамках единой стратегии формирования исторической памяти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Мы понимаем, что Беларусь, пройдя треть века своей суверенной истории, еще очень молода. История суверенного государства только начинается. И я уже не единожды говорил, что мы идем по тонкому льду, — сказал Президент. — Те, кто мечтает, чтобы этот лед дал трещину, будут бесконечно спекулировать на важных для нас исторических датах, вбрасывая фейки про пакты, сговоры и прочую легко опровергаемую историческими документами чушь».

В этой связи Президент привел пример договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, так называемый пакт Молотова — Риббентропа. Если рассматривать этот документ поверхностно, то складывается впечатление, что Советский Союз и Германия просто разделили Польшу. Но Александр Лукашенко подчеркнул, что эту тему нужно глубже анализировать, чтобы понять предпосылки, которые кроются и в политике самой Польши.

В частности, глава государства напомнил о хвалебных речах польского посла в нацистской Германии в адрес Адольфа Гитлера. «Посол (особенно в те времена, такой крупной страны, как Польша) никогда не будет говорить то, чего не говорят в Польше», — сказал он.

Таким образом, констатировал Александр Лукашенко, такие серьезные вопросы следует анализировать и рассматривать с разных сторон. «Это уже задача даже не историков, а опытных политиков, которые могут через свою политическую жизнь, карьеру и прочее взглянуть конкретно на те события», — считает Президент.

Александр Лукашенко отметил, что историки анализируют документы, факты, выстраивают хронологию событий. А идеологическая задача, подчеркнул он, — трансформировать этот материал в нарративы, в аргументы и контраргументы и работать с ними в информационном поле.

«Здесь ученые, педагоги, журналисты и эксперты должны действовать в рамках единой стратегии формирования исторической памяти», — заявил глава государства.

В этой связи он поинтересовался, каким участники встречи видят дальнейший путь в контексте задач исторической памяти, а также спросил про анализ проделанной работы по конкретным поручениям Президента.

