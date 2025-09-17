Лукашенко ориентирует на единую стратегию формирования исторической памяти

«Мы понимаем, что Беларусь, пройдя треть века своей суверенной истории, еще очень молода. История суверенного государства только начинается. И я уже не единожды говорил, что мы идем по тонкому льду, — сказал Президент. — Те, кто мечтает, чтобы этот лед дал трещину, будут бесконечно спекулировать на важных для нас исторических датах, вбрасывая фейки про пакты, сговоры и прочую легко опровергаемую историческими документами чушь».