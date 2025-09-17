Беларусь не будет штрафовать польских перевозчиков, застрявших на границе

В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Польский премьер-министр Дональд Туск пояснил данное решение «интересами безопасности», поскольку 13 сентября должна была стартовать активная фаза российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Также он заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Беларуси подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.