Беларусь не будет штрафовать польских перевозчиков, застрявших на границе

МИНСК, 17 сен — Sputnik. Белорусская таможня имеет право привлечь к ответственности перевозчиков на польской регистрации, которые не успели вернуться в Польшу из-за закрытия Варшавой границы с Беларусью, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Беларуси.
Такие транспортные средства могут выехать только через белорусско-польский участок границы.
«Для грузовиков на польской регистрации истекает срок временного ввоза на территорию ЕАЭС, установленный при въезде в Беларусь. По вине Польши на белорусской территории осталось 1453 грузовых транспортных средства на польской регистрации, которые не успели выехать до закрытия властями сопредельной страны границы», — говорится в сообщении.
В ГТК уточнили, что таможня может привлечь перевозчиков к ответственности в рамках законодательства, но не станет этого делать.
«Исходя из духа добрососедства, идя навстречу польскому бизнесу, Государственный таможенный комитет принял решение о продлении нахождения польских фур на территории Беларуси сроком еще на 10 дней», — заявили в ведомстве.
Эта мера, добавили в ГТК, очередная возможность для властей Польши принять решение в интересах своих же перевозчиков.
Дальнейшее решение будет приниматься по истечении указанного срока.
Как подчеркивает Таможенный комитет, для продления срока перевозчику необходимо обратиться в таможенный орган, в регионе деятельности которого находится транспортное средство.
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Польский премьер-министр Дональд Туск пояснил данное решение «интересами безопасности», поскольку 13 сентября должна была стартовать активная фаза российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Также он заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Беларуси подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.