Лукашенко призывает больше не молчать о «тяжелом следе» польской власти на белорусских землях

«Что бы ни происходило сегодня (в отношениях Беларуси и Польши. — Прим. БЕЛТА), мы не считаем ошибкой то, что долгие годы старались жить с соседями в мире, не бросая в лицо неприятные для них исторические факты (ну что тут жалеть об этом), — сказал глава государства. — Пока мы думали о дружбе, там из нас делали недочеловеков и откровенных врагов. И в культуре, и в науке, и в средствах массовой информации. В итоге (они. — Прим. БЕЛТА) выработали ту политику, которую сегодня имеем».