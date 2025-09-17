Лукашенко призывает больше не молчать о «тяжелом следе» польской власти на белорусских землях

«Что бы ни происходило сегодня (в отношениях Беларуси и Польши. — Прим. БЕЛТА), мы не считаем ошибкой то, что долгие годы старались жить с соседями в мире, не бросая в лицо неприятные для них исторические факты (ну что тут жалеть об этом), — сказал глава государства. — Пока мы думали о дружбе, там из нас делали недочеловеков и откровенных врагов. И в культуре, и в науке, и в средствах массовой информации. В итоге (они. — Прим. БЕЛТА) выработали ту политику, которую сегодня имеем».
Поэтому, по мнению Президента, надо больше рассказывать предысторию похода Красной армии. «Рассказывать, прервав годы молчания о том, какой тяжелый след оставила польская власть на землях, оторванных от нашей Советской республики, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Наши люди должны знать, что белорусов грабили, пока этническая Польша процветала, расцветала, что наши ресурсы вывозились, а крестьянин, который трудился на износ за гроши, жил в нищете и под страхом плетки. И эта плетка опускалась на каждого, кто пытался бороться за свою веру, язык, свою культуру».
Нужно говорить и о том, что жители Западной Белоруссии были лишены права учиться на родном языке, православные храмы закрывались, национальные элиты и священники преследовались, убежден Александр Лукашенко.
«Мы все должны помнить, что польские тюрьмы были переполнены белорусскими патриотами, что нация уничтожалась и духовно, и физически — самым жестоким способом», — обратил внимание глава государства.
Так или иначе, эти темы уже обсуждаются в современной Беларуси. И не надо было бы собираться на встречу на уровне Президента, чтобы вновь подискутировать по таким вопросам. «Мы ведь собрались для того, чтобы найти что-то новое — новое направление, которое, как молодежь говорит, зашло бы, зацепило людей», — обратил внимание белорусский лидер.
Особенно важно, по его словам, рассказывать, как героически западные белорусы сопротивлялись, объединялись в борьбе, стремились к воссоединению с восточной частью. «Это действительно исторический пример народного единства», — констатировал Президент.
Однако остается под вопросом, насколько эффективно эти факты озвучиваются в стране, начиная со школьного учебника и заканчивая экспозициями в музеях, экскурсиями по памятным местам, обозначил проблемный аспект глава государства. Особый акцент Александр Лукашенко сделал именно на учебниках: «Если со школьного возраста нам удалось убедить, вложить в голову детей то, что мы хотим и о чем говорим, значит, мы добились успеха. Потом трудно будет разубедить этих детей в обратном».
Президент подчеркнул, что по всем периодам белорусской истории следует проанализировать акценты: какие даты и события важны, кто герои, кто враги.