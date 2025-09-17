Ричмонд
Михаил Мишустин поприветствовал участников Kazan Digital Week 2025

Kazan Digital Week стал важной площадкой для выработки решений для достижения цифровизации государственного муниципального управления, экономики и социальной сферы. Об этом в своем видеообращении к участникам пленарной сессии форума сообщил Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

Kazan Digital Week — важная площадка для выработки решений и идей для достижения одной из национальных целей, объявленных Президентом России Владимиром Путиным: цифровой трансформации муниципального управления, экономики и социальной сферы. Прежде всего по внедрению современных технологий в ключевые отрасли, совершенствованию правового регулирования интеллектуальной собственности, цифровой безопасности.

заявил Мишустин

Он напомнил, что с начала текущего года по поручению Президента РФ Владимира Путина был запущен новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в рамках которого продолжается поддержка информационно-технологического сектора, создаются условия для наращивания инвестиций в отечественные решения и перехода российских компаний на отечественное ПО. Все это делается для того, чтобы граждане могли пользоваться качественной и надежной связью по всей России.

«Развиваем также систему оказания государственных услуг для удобства людей, бизнеса. Сокращаем число документов и сведений, которые нужно предоставлять при формировании электронных заявлений. Это экономит время, делает весь процесс менее обременительным», — отметил Председатель Правительства.

Мишустин уточнил, что сейчас главная задача — достижение технологического суверенитета. Для ее решения нужны слаженные действия бизнеса, государства и IT-сообщества, а форум в Казани дает хорошую площадку для такого диалога.