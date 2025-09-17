Лукашенко предложил сформировать пантеон национальных героев и назвал главный критерий

Одной из тем, которую глава государства обозначил во время встречи, стал пантеон национальных героев. По словам Александра Лукашенко, эта тема очень чувствительна.
«Тоже надо понимать, кто герой, кто враг, кто внес вклад в мировую культуру, науку, историю, сохранив связь с Родиной, кто сделал то же самое, но отрекся от своей идентичности. Никого не вычеркиваем из своей истории. Но акценты должны быть сделаны четко и, желательно, без полумер», — подчеркнул он.
При этом, констатировал Президент, так же четко следует аргументировать официальную позицию и отражать ее в информационных источниках. «Критерий один — преданность интересам родной земли и своего народа», — добавил он.
В этой связи глава государства поинтересовался, делаются ли такие акценты в школьных и вузовских программах. По его словам, каждый исторический персонаж — это воспитатель детей.
«С героями Великой Отечественной войны все понятно: они героически погибали за Родину. Но у нас были и большие периоды мирной истории. Нам нужны примеры людей, которые героически жили и трудились», — уверен Александр Лукашенко.